Макао, Китай, 31 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Полиция Специального административного района (САР) Макао в Китае задержала еще двоих мужчин, подозреваемых в причастности к преступной группировке, занимающейся азартными играми, в связи с уголовным делом, возбужденным в ноябре 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

Макао

49-летний и 34-летний мужчины из Макао по фамилии Чан и Чой соответственно утверждали, что они бизнесмены, но было установлено, что они руководили и оказывали помощь преступной группе, предположительно причастной к азартным играм и отмыванию денег, сообщила в 30 января судебная полиция при правительстве САР Макао.

Полиция заявила, что они обнаружили существенные улики в домах и офисах мужчин, включая компьютеры, серверы и наличные деньги на сумму около 4,1 млн гонконгских долларов (около $526 000). Двое мужчин отказались сотрудничать или отвечать на вопросы, добавили в полиции.

Доказательства показали, что преступная группа принимала участие в незаконной деятельности вместе с другой группой, причастной к тому же делу, сообщили в полиции. Более подробная информация еще не опубликована.

В ноябре 2021 года полиция Макао арестовала 11 человек, подозреваемых в участии в деятельности банды в сфере незаконных азартных игр и отмывания денег, в том числе бизнесмена по фамилии Чао. Позже это дело было передано для судебного разбирательства.