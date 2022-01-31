Душанбе, , 09:33 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил соотечественников по случаю национального праздника Сада. Об этом 31 января сообщает «Азия Плюс».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон President.tj

В своем послании Рахмон выразил уверенность, что земледельцы страны ускорят подготовку к весеннему сезону, в текущем году получат больше продукции, чем в прошлом, и внесут достойный вклад в обеспечении потребительского рынка, изобилие на дастарханах (столах) народа и защиту продовольственной безопасности республики.

«Подчеркиваю, что в очень сложных условиях современного мира такая работа очень необходима и важна», — сказал президент.

Он также указал, что празднования Сада способствуют привлечению гостей и туристов, и наряду с этим, становится средством пропаганды труда дехкан, садоводов и ремесленников.

Праздник Сада посвящается окончанию холодов и скорому наступлению тепла, его отмечают за 50 дней и ночей до Навруза.