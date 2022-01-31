Крымский район, Краснодарский край, , 09:33 — REGNUM Жителей хутора Весёлый Крымского района Краснодарского края предупредили о возможном подтоплении из-за подъёма уровня воды в реке. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Наводнение Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для укрепления дамбы на хутор в настоящее время завезли песок. Также подготовлены эвакуационные пункты, готовы автобусы для эвакуации жителей. В муниципалитете до 8 февраля действует режим повышенной готовности.

Также поднимается уровень воды в реке в Горячем Ключе, на улице Луговой вода зашла во дворы. Специалисты откачивают там воду.

В Сочи обстановка спокойная — в ночь на 31 января здесь выпало 0,3 мм снега, в горах на отметке выше 1000 м над уровнем моря выпало до 2,7 мм снега. Сохраняется лавиноопасность. На 08:00 движение на основных улицах города не затруднено, движение в пгт. Красная Поляна также осуществляется без затруднений. В Туапсинском районе из-за опасности схода лавин закрыто движение на автомобильной дороге «Майкоп — Туапсе» в районе Шаумянского перевала.

Как сообщало ИА REGNUM, в 25 муниципалитетах Краснодарского края действует режим повышенной готовности.