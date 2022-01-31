Кызыл, , 09:32 — REGNUM В столице Тувы Кызыле во время проведения народного праздника Шагаа 2 февраля запретили продажу алкоголя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

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Решение, как отмечается, принято для обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан.

Запрет касается розничной продажи алкогольной продукции, в том числе пива в торговых точках города. Исключением стали лишь заведения общественного питания.

«При этом руководителям предприятий общественного питания, в целях создания условий для здорового образа жизни и борьбы с алкоголизацией населения, настоятельно рекомендовано снять с реализации алкогольную продукцию», — добавили в мэрии.

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