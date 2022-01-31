Тайбэй, 31 января, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Экономика Тайваня выросла на 6,28% в 2021 году благодаря сильному экспорту и инвестициям, продемонстрировав самые высокие темпы роста с 2011 года, сообщило статистическое агентство острова, передает агентство Синьхуа.

Тайвань

По данным агентства, рост ВВП Тайваня превысил более ранний прогноз в 6,09%, сделанный в ноябре. Показатель роста стал результатом высоких показателей в четвертом квартале, когда экономика выросла на 4,88% в годовом исчислении, что выше предыдущего прогноза в 4,15%.

В четвертом квартале 2021 года экспорт товаров и услуг с Тайваня вырос на 11,92% в годовом исчислении, в основном за счет высокого международного спроса на продукцию обрабатывающей промышленности, добавило агентство.

Ожидается, что экономический рост Тайваня в этом году достигнет 4,1%, сообщил ранее на этой неделе Тайваньский институт экономических исследований, ведущий экономический аналитический центр острова.