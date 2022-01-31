Губкин, Белгородская область, , 09:36 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства двух женщин в Губкинском городском округе возбуждено СУ СК по Белгородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. В преступлении подозревается 46-летний сожитель одной из них.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, подозреваемый, ранее судимый за убийство, проживал в Губкине с одной из сестёр, между ними регулярно происходили бытовые ссоры. Женщина рассказывал родственнице о конфликтах, та предлагала ей расстаться с агрессивным сожителем. В ночь на 30 января подозреваемый в ходе очередной ссоры убил свою сожительницу, затем отправился к её 56-летней сестре в село Аверино, где нанёс женщине несколько ударов ножом и вернулся в Губкин.

Злоумышленника задержали. Изъяты предметы, имеющие доказательственное значение в расследовании уголовного дела.