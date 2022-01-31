Ткибули, Грузия, , 09:30 — REGNUM На угольной шахте в городе Ткибули (край Имеретия, Грузия) в ночь на 31 января произошёл взрыв. Об этом сообщает пресс-служба компании «Грузуголь».

Шахта hangela

По предварительным данным, в ходе инцидента один человек погиб. Еще пять или шесть рабочих получили травмы, их отправили в больницу.

«Сейчас на шахту приехала наша охрана труда, они выясняют, что произошло. Мы пока точно не знаем, что произошло», — сообщила «Общественному телевидению» начальник отдела по связям с общественностью компании Гванца Делибадзе.

В пресс-службе МВД Грузии сообщили, что в связи с происшествием возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что на шахтах Ткибули в 2018 году было два несчастных случая, в ходе которых погибли десять человек. Работники предприятия периодически проводят забастовки, требуя поднять зарплату и улучшить условия труда.