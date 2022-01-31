Москва, 28 февраля, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Следственный комитет России потребовал заочно арестовать блогера, экс-футболиста Евгения Савина, обвиняемого в дискредитации Вооружённых сил России, сообщили 28 февраля в Тверском суде Москвы.

Евгений Асмолов/TASS Экс-футболист Евгений Савин

«В суд поступило ходатайство СК о заочном аресте Савина Е. Л., обвиняемого по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ, совершённые лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года)», — сообщили ТАСС в суде.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в феврале 2024 года МВД объявило Савина в розыск по уголовной статье. Савин, находящийся на Кипре, прокомментировал это сообщение, заявив, что сотрудники СВД могут бесплатно прийти на ближайший матч его команды.

В сентябре 2023 года сообщалось, что правоохранители проводят проверку в отношении Савина по статье о дискредитации ВС РФ. Причиной стали высказывания блогера, сделанные в интервью Ксении Собчак.

В январе 2023 года в Тверском суде Москвы был зарегистрирован протокол в отношении Савина. Его также подозревали в публичном совершении действий, направленных на дискредитацию российской армии. Суд оштрафовал Савина на 50 тыс. рублей.