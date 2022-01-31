Варшава, , 09:29 — REGNUM За минувшие сутки в Польше спасатели приняли около 4 тыс. вызовов, связанных с ликвидацией последствий сильного ветра, обрушившегося на ряд регионов республики в ночь с 29 на 30 января. Об этом Polskie Radio рассказал пресс-секретарь Государственной пожарной охраны Польши Кшиштоф Батарский.

Упавшие деревья Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сильный ветер во всей Польше срывал крыши, валил деревья и оставил без электричества почти 700 тысяч хозяйств. Очень много поваленных деревьев заграждают дороги, падают на дома. К сожалению, в Поморском воеводстве на проезжающий автомобиль упало дерево, водитель погиб, пассажир получил травмы. В то же самое время пострадали еще четыре человека», — рассказал Батарский.

Институт метеорологии и водной экономики прогнозирует, что ситуация с погодой в Польше успокоится только к утру 1 февраля.