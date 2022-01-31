Пермь, 31 января, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Пермском крае благодаря аппаратно-программному комплексу «Дорожный пристав» и подключению к камерам фотовидеофиксации в 2021 году выявлено 2365 должников по штрафам за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-службе УФССП по региону.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебные приставы

В ходе подобных рейдов судебные приставы подвергают аресту не только машины, но и иное имущество неплательщиков: сотовые телефоны, цифровую технику, колеса. За год сотрудники органов принудительного исполнения арестовали 90 транспортных средств на сумму более 25 млн рублей. Составлено 197 актов описи и ареста другого ценного имущества в общей сложности на 933 тыс. рублей.

В целом приставы взыскали в пользу налоговой службы почти 10 млн рублей. Сумма взысканных административных штрафов ГИБДД превысила 3 млн рублей.