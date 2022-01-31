Москва, , 09:27 — REGNUM Погоду в Москве 31 января определит циклон «Надя», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Снегопад Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, регионы Центральной России будут находиться на орбите влияния североатлантического циклона «Надя», из-за чего сохранится пасмурная и снежная погода с температурным фоном на четыре градуса выше положенной климатической нормы.

В столице будет облачно, временами снег, столбики термометров не опустятся ниже двух градусов ниже нуля, в Подмосковье — ниже пяти градусов мороза. Скорость ветра не превысит девяти метров в секунду.

Ранее Москву посетил снежный циклон «Мария».