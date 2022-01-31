В Узбекистане примут меры, чтобы больше не было блэкаута
Ташкент, 31 января, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству страны подготовить проект по расширению мощностей системы электроснабжения республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как доложили президенту, для того, чтобы больше не было технологических сбоев, подобных тому, что произошёл 25 января, нужно полностью закольцевать энергосистему страны.
«В основной части Северо-Западной и Юго-Западной узлов нет сетей мощностью 500 киловатт. Некоторые магистрали проходят по территории сопредельных государств», — отметили в пресс-службе.
Сообщается, что в Казахстане планируется создать единую кольцевую систему мощностью 500 — 750 киловатт. Также решено к 2026 году нарастить общую генерирующую мощность энергосистемы до 27 400 мегаватт, а годововую выработку энергии до 110 млрд кВт⋅ч.
Напомним, 25 января блэкаут, кроме Узбекистана, затронул Казахстан и Киргизию. Тогда во многих городах была аварийно прервана подача электроэнергии. В АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» обвинили в этом Узбекистан. По данным компании, в этой стране якобы на Сырдарьинской ТЭС вышли из строя сразу шесть энергоблоков.