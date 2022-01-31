Хайкоу, Китай, 31 января, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Южная тропическая провинция Хайнань в Китае нацелена на рост доходов от туризма на уровне 15% и увеличение числа туристов на 10% в этом году, сообщает агентство Синьхуа.

Alex Kwok Хайнань

Стремясь стать международным центром туризма и потребления, Хайнань разработает ряд стратегий и руководящих принципов для развития туризма, таких как строительство тематических парков и продвижение ночной экономики, сказал директор провинциального департамента туризма, культуры, радио, телевидения и спорта Сунь Ин.

Сунь отметил, что Хайнань будет работать над тем, чтобы способствовать развитию крупных туристических и культурных проектов и предоставлять больше туристических продуктов гостям из страны и из-за рубежа.

В 2021 году Хайнань посетили более 81 млн китайских и зарубежных туристов, что на 25,5% больше, чем годом ранее. Общий доход Хайнаня от туризма увеличился на 58,6% по сравнению с предыдущим годом и составил около 138,4 млрд юаней (около $21,8 млрд). Китай стремится превратить Хайнань в международный центр туризма и потребления к 2025 году, а к 2035 году — в всемирно известное направление туризма и потребления.