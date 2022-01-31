Ташкент, 31 января, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 января возложил венок к подножию памятника первому президенту страны Исламу Каримову в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Народ, чтящий память своих предков и выдающихся сынов, всегда достоин уважения. К сожалению, в нашей истории были случаи, когда лидеров нации прославляли при жизни и очерняли после смерти», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что с первого дня своей деятельности на посту президента Шавкат Мирзиёев заявил, что добрые дела Ислама Каримова будут продолжены, принял решения по увековечению его памяти. Был построен мавзолей Первого президента. Стало традицией проводить памятные мероприятия в день его рождения — 30 января.

«Чем сильнее мы почитаем личность и заслуги Ислама Каримова, тем крепче духовность нашего народа, молодежи», — сказал Мирзиёев в ходе церемонии возложения.

Отмечается, что в церемонии приняли участие представители палат Олий Мажлиса, администрации президента и правительства, деятели науки и культуры, представители интеллигенции и общественности.