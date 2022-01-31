Владивосток, 31 января, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В полицию Владивостока обратилась 25-летняя жительница и заявила, что неизвестный мужчина похитил деньги из кассы аптеки, сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморью Ирина Сырова.

40.мвд.рф Кража денег

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Полицейские на месте кражи опросили пострадавшую и возможных очевидцев.

Установлено, что днём в аптеку на Океанском проспекте зашёл молодой человек с лицом, обмотанным шарфом. Угрожая провизору ножом, он открыто похитил из кассы дневную выручку и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего ранее судимого гражданина без определенного места жительства. Его доставили в полицию, где он признался в грабеже.

Возбуждено уголовное дело по статье разбой, совершённый с применением оружия. Грабителю грозит до десяти лет лишения свободы. Он заключен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в полицию Хабаровска обратилась местная жительница с заявлением о краже шубы в одном из кафе города.