Ак-Довурак, Тува, , 09:22 — REGNUM Прокуратура организовала проверку по факту гибели женщины и её ребёнка в городе Ак-Довурак Барун-Хемчикского района. Тела погибших были найдены в одном из частных домов 28 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

В городе Ак-Довурак нашли тела женщины и её дочери. Тува СУ СКР по Туве

По предварительным данным, 50-летняя хозяйка дома и 12-летняя девочка погибли от отравления угарным газом.

Сотрудники прокуратуры намерены проверить работу органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Меры реагирования будут приняты по результатам проверки.

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