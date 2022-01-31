Ак-Довурак, Тыва, 31 января, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку по факту гибели женщины и её ребёнка в городе Ак-Довурак Барун-Хемчикского района. Тела погибших были найдены в одном из частных домов 28 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

СУ СКР по Туве В городе Ак-Довурак нашли тела женщины и её дочери. Тува

По предварительным данным, 50-летняя хозяйка дома и 12-летняя девочка погибли от отравления угарным газом.

Сотрудники прокуратуры намерены проверить работу органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Меры реагирования будут приняты по результатам проверки.