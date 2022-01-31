Краснодар, 31 января, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности введен на территории 25 муниципалитетов Краснодарского края в связи с сильными осадками и активным таянием снега, сообщили в региональном оперативном штабе вечером 30 января.

Sochiadm.ru Снегопад

Так, максимальные осадки были зарегистрированы на территории Горячего Ключа (до 20 мм), Туапсинского района (до 14 мм) и Анапы (до 13 мм). В Анапе подтоплено семь территории придомовых территорий, ещё пять — в станице Анапской, вода вышла ни низменные участки дорог. В Славянском районе были подтоплены на низменных участках в Славянске-на-Кубани 79 территорий, в станице Петровская — 17 территорий, в станице Анастасиевская — четыре.

Силы и средства Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю функционируют в режиме повышенной готовности.

На территории на 31 января — 1 февраля продолжают действовать экстренные предупреждения. Так, на территории края ожидаются сильные осадки в виде дождя, в том числе с мокрым снегом, ливни с грозой, градом и сильным ветром 20−25 м/с. Возможны подъемы уровней воды в реках местами с достижением неблагоприятных отметок, возможен сильный снег. До вечера 31 января в горах края, за исключением Сочи, выше 1500 м лавиноопасно, до вечера 1 февраля лавиноопасно в горах Сочи выше 500 м.