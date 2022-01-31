Сеул, , 09:19 — REGNUM В феврале 2022 года в Южной Корее пройдет онлайн-фестиваль японского кино (JFF). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на организаторов мероприятия.

Кинофестиваль Rocco Lucia

Согласно опубликованным данным, в рамках фестиваля, который пройдет с 14 по 27 февраля, будут показаны 13 картин, включая криминальную драму «Расёмон» Акиры Куросавы 1950 года, комедию «Счастливый полет» (2008), анимационный фильм «Время Евы» (2010) и исторический фильм «Плавучий замок» (2012).

Фестиваль японского кино — ежегодный кинофестиваль, проводимый во всем мире Японским фондом. Первый онлайн фестиваль японского кино в Южной Корее прошел в 2020 году.