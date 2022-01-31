Красноярск, , 09:17 — REGNUM Проблематика администрирования криптовалют уже доросла до возраста принятия решений. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил и. о. директора Института Севера и Арктики Сибирского федерального университета (СФУ), кандидат исторических наук Василий Никуленков.

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«Это логичная и нормальная ситуация. Явление майнинга оформилось в мире, его не вычеркнешь из реальности, как и всю IT-индустрию. Лучше начинать задумываться о том, как использовать уникальные позиции нашей страны в рамках включения в уже существующую реальность, но по нашим законам и правилам. Один из таких уникальных факторов — это территории Севера и Арктики, которые занимают миллионы квадратных километров площади и обладают стабильно низкими температурами, выполняющими функцию охлаждения специализированного оборудования, потребляющего большое количество электроэнергии и выделяющего большое количество тепла», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

По его словам, ещё четыре года назад заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко посоветовал майнерам начать строить фермы криптовалют на Кольском полуострове: «Можно понять и энергетиков, которые уже тогда видели в «фермерах» дополнительных потребителей ресурса, клиентов по сути. Именно поэтому майнерам предлагают тарифы меньше, а располагать фермы предлагали вблизи от электростанций. А буквально год назад северная инициатива нашла своё отражение на практике, в Красноярском крае».

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Василий Никуленков напомнил об информации издания «Заполярная правда», процитировавшего председателя горсовета Норильска: «Местные власти уже одобрили инициативу и посчитали её началом цифровой реальности красноярской Арктики».

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Председатель горсовета Норильска Александр Пестряков отмечал: «У нас есть ВОЛС, есть энергетические мощности, есть кадры, есть инфраструктура. Я убеждён, что любая власть должна мыслить на десятилетия вперед, прогнозировать развитие технологий и урбанистики. Только тогда города в Арктике будут развиваться по интенсивному пути. Строительство ЦОДов в Арктике позволит привлечь туда крупные инвестиции, что, несомненно, станет драйвером развития регионов».

Подобное цифровое решение в Арктике создает прецедент, а для возможности цивилизованного управления криптосистемами нужно дождаться взвешенного решения после переговоров Центробанка, Минфина и Минцифры, считает эксперт.

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«Китай, например, запретил майнинг и оборот криптовалют, что заставило правовые системы стран мира отдельно задуматься о регулировании данной отрасли. Должна появиться понятная правовая оболочка, которая позволит сохранить и повысить темпы развития IT-отрасли и сделать её более конкурентоспособной», — резюмировал Василий Никуленков.

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