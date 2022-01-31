Пермь, , 09:16 — REGNUM В Перми обустраивают специальные площадки для выгула собак. Мэрия опубликовала 14 адресов.

Выгул собак

В администрации отметили, что территории площадок организованы расположены специальные снаряды для дрессировки и тренировок домашних питомцев. Зона выгула собак огорожена, зайти на неё можно через калитку.

Владельцев собак призывают к соблюдения правил поведения при выгуле животных. При входе на спецплощадку установлен информационный стенд с правилами. Любителям животных напоминают, что выгул собак запрещён на детских и спортивных площадках, во дворах детских учреждений, на территориях образовательных и медицинских учреждений.