Москва, , 09:24 — REGNUM Цены на молоко и молочную продукцию, по данным Минсельхоза России, не будут резко увеличиваться в 2022 году. Об этом говорится в сообщении министерства.

Молочная продукция в магазине Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

В Минсельхозе напомнили о принимаемых мерах по обеспечению стабильных цен на молочное сырьё и готовую продукцию. Так, в 2021 году, несмотря на существенное увеличение издержек производителей, цены на молоко и продукцию из него росли медленнее, чем продовольственная инфляция.

«Минсельхоз не ожидает резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году», — указано в сообщении.

Предприятия отрасли оптимизируют внутренние процессы и снижают собственную маржинальность, чтобы максимально сдержать рост цен. Вместе с тем цены на отдельные позиции могут быть пересмотрены в связи с продолжающимся ростом затрат на электроэнергию, логистику и иные составляющие себестоимости, добавили в Минсельхозе.

Ранее в СМИ появились публикации о возможном повышении цен на некоторые молочные продукты.

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