Горно-Алтайск, 31 января, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В частных клиниках Республики Алтай выявлены случаи завышения стоимости ПЦР-тестирования более чем в два раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе местного отделения Народного фронта.

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Активисты провели мониторинг всех медицинских учреждений Горно-Алтайска, где можно пройти обследование на COVID-19. Выяснилось, что в разных организациях стоимость забора биоматериала для ПЦР-диагностики составляет 1,5−2 тыс. рублей вместо 800 по полису ОМС.

Бесплатно ПЦР-тесты можно сдать только в случае появления признаков заболевания. При этом гражданам во многих случаях приходится обследоваться, не имея симптомов, в том числе по приезду из других регионов.

«Кому-то из нас приходится проходить тестирование по несколько раз, и это дорогое удовольствие. Сейчас, когда в регионе наблюдается рост заболеваний коронавирусной инфекцией, проблема особенно актуальна», — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Ольга Матросова.

К настоящему времени данные о завышении цен на ПЦР-тесты направлены в правительство.