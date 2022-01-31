Варшава, , 09:13 — REGNUM Вице-премьер-министр Польши, министр сельского хозяйства республики Хенрик Ковальчик во время выступления на VIII Конгрессе сельского хозяйства Польши в Варшаве сообщил, что «в течение недели в канцелярию премьер-министра поступит проект закона о фермерских пенсиях». Об этом передает Polskie Radio.

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По словам чиновника, законопроект наделяет правом фермеров, достигшим пенсионного возраста, получать пенсию без необходимости передавать хозяйство другому субъекту.

В настоящее время, подчеркнул Ковальчик, фермер может рассчитывать на получение пенсии только в случае, если прекратит заниматься сельским хозяйством или как минимум оформит свое хозяйство на другое лицо.

Конгресс сельского хозяйства Польши в восьмой раз организует Всепольская ассоциация фермерских профсоюзов и организаций. Во встрече принял участие также премьер-министр Матеуш Моравецкий.