Владивосток, 31 января, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Приморье на реализацию 84 мер социальной поддержки в 2021 году было направлено 25 млрд рублей — почти каждый третий приморец, а это 714 тыс. человек, получил помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Президентские выплаты на ребенка от 3 до 7 лет получили более 53 тыс. семей, что позволило вывести из бедности более 13 тыс. из них. 20,5 тыс. многодетных семей получили соцподдержку.

«И как результат — мы видим стабильный рост рождения третьих и последующих детей в крае. В прошлом году у нас родились на 243 ребёнка больше. Более тысячи детей-сирот получили квартиры. Ещё пару лет назад этот показатель был в три раза меньше», — сказал губернатор Олег Кожемяко 31 января на совещании с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.

Общий объем расходов на социальную политику в 2021 году составил 49,5 млрд рублей — это 30% всех расходов бюджета Приморья.

Обсуждалось также тема выплаты 1 млн рублей семьям, в которых родился третий и последующий ребёнок. Приморье станет пилотной территории для тестирования этой инициативы

«Мы считаем, это положительно повлияет на демографическую ситуацию в крае», — добавил Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с оформлением «дальневосточного гектара» в Приморье могут привести к лишению этих функций муниципалитетов. С затягиванием сроков по выдаче гектаров в собственность со стороны местных властей столкнулись заявители, сообщил 31 января полпред президента РФ в ДФО в ходе совещания во Владивостоке.