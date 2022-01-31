Екатеринбург, 31 января, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Одна из пострадавших при взрыве снаряда в городе Реже Свердловской области перевезена вертолётом в Екатеринбург. Об этом сообщили журналистам в областном минздраве.

Rosminzdrav.ru Вертолет Национальной службы санитарной авиации

Состояние женщины тяжёлое. За её жизнь борются медики.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл 28 января во время утилизации боеприпаса. Один человек погиб, шестеро получили травмы.