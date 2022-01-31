Иерусалим, 31 января, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Сообщения СМИ о ракетных ударах ВВС Израиля в районе Дамаска в Сирии не стал комментировать 31 января представитель пресс-службы израильской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС и армия Израиля

«Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ», — приводит его слова ТАСС в ответ на соответствующий вопрос.

При этом ранее из сообщений телеканала Al Ekhbariya стало известно, что 31 января сирийские средства ПВО открыли огонь по воздушным целям над Дамаском, уничтожив часть выпущенных израильскими ВВС ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в Сирии и Ираке сохраняется угроза со стороны «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).