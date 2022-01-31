Петропавловск-Камчатский, , 09:09 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском в гараже в районе улицы Лизы Чайкиной в автомобиле обнаружили трупы 25-летнего мужчины и его 19-летней девушки. Признаков насильственной смерти на телах не выявлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Автомобиль и гаражи Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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Следствие предполагает, что молодые люди остались ночевать в автомобиле вечером 30 января. При этом гараж был закрыт, работали двигатель и система отопления машины. По предварительной версии, погибнуть пара могла из-за отравления угарным газом.

По факту гибели мужчины и женщины проводится процессуальная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Амурской области задержали двоих мужчин, которых подозревают в убийстве знакомого. Тело человека обнаружили через месяц после его смерти.