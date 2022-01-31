Пятигорск, Ставропольский край, , 09:08 — REGNUM Со сгоревшего предприятия «Холод» в Пятигорске вывезут остатки аммиака. Эта работа будет проведена в течение трех дней, сообщил 30 января глава города Дмитрий Ворошилов.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«В связи с остановкой производственной деятельности АО «Холод», комиссия поставила задачу руководству завода в течение трех дней организовать вывоз аммиака с территории предприятия», — написал мэр на своей странице в соцсети Instagram.В ходе заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ворошилов поблагодарил все службы, участвовавшие в устранении пожара на АО «Холод», за оперативное предотвращение чрезвычайной ситуации, которая могла возникнуть. Мэр также сообщил, что передвижная экологическая лаборатория проверяла состояние воздуха в жилых кварталах Пятигорска в течение нескольких часов после пожара на заводе. Никаких отклонений от нормы специалисты не обнаружили.

«Согласно проведённому анализу, в полученных образцах атмосферного воздуха предельно допустимый уровень концентрации вредных веществ в норме. Что говорит о том, что каких-либо загрязнений на территории Пятигорска нет», — успокоил Ворошилов горожан.

Напомним, в одном из цехов предприятия «Холод» в городе Пятигорске на Ставрополье днем 29 января произошел крупный пожар, на его тушение ушло почти три часа. К ликвидации возгорания привлекались 95 человек, использовалось 28 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.