Чита, 31 января, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Власти Забайкалья обнародовали информацию еще об одном проекте, реализуемом на территории опережающего развития (ТОР) региона. Как сообщает 31 января пресс-служба краевого правительства, компания «Бит» построит многофункциональный центр амбулаторно-поликлинического обслуживания с бассейном и гостиничным центром в Чите.

Забайкальскийкрай.рф Герб Забайкалья

«Проект резидента предполагает строительство здания общей площадью 6 тысяч квадратных метров. В многофункциональный центр будут входить медицинский комплекс, бассейн, спа-центр для посетителей, а также гостиница на 122 комнаты», — пояснил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства — министра планирования и развития Забайкальского края Александр Ященко.

По его словам, инвестиции в проект составят 167 миллионов рублей инвестиций. За счет реализации проекта будет создано 63 рабочих места.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому будет увеличено федеральное финансирование ТОР «Забайкалье».

Недавно стало известно, что компания «Менза» планирует реализовать два инвестпроекта в Забайкалье. На Ивано-Арахлейской территории планируется создать туристический кластер, а в Чите — построить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Всего на сегодняшний день число реализуемых на ТОР «Забайкалье» проектов по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики достигло 36.

Общий объем заявленных инвестиций превышает 200,9 миллиарда рублей, создается более 10,2 тысячи рабочих мест. Резиденты фактически вложили 79,8 миллиарда рублей и создали 2,3 тысячи рабочих мест, полностью реализовали семь проектов.

Читайте также: Инвестор построит туристический кластер в Забайкалье