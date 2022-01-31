Тбилиси, , 09:08 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» в десять раз чаще становится причиной для смерти, чем грипп. Об этом заявил генеральный директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе на телеканале «Палитраньюз».

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Он отметил, что эта мутация гораздо реже становится причиной тяжёлого заболевания, чем штамм «дельта», но более заразна. Из-за этого общее количество случаев госпитализации растёт. В то же время общая смертность среди пациентов с COVID-19 в Грузии снизилась.

«За счет «Омикрона» в других местах смертность возросла, у нас она, наоборот, уменьшилась наполовину», — сказал Церцвадзе.

Врач подчеркнул, что система здравоохранения в стране в целом хорошо управляет ситуацией и не испытывает «даже отдаленных признаков коллапса».

Стоит отметить, что в Грузии в середине января темпы распространения коронавируса выросли вдвое до «рекордных» для страны отметок. С 25 января этот показатель увеличился еще примерно в 1,5 раза. 30 января в стране выявили 17 265 случаев заражения SARS-CoV-2.

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