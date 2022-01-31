Тбилиси, 31 января 2022, 09:08 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» в десять раз чаще становится причиной для смерти, чем грипп. Об этом заявил генеральный директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе на телеканале «Палитраньюз».

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Vk.com/mihailohlopkov

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Он отметил, что эта мутация гораздо реже становится причиной тяжёлого заболевания, чем штамм «дельта», но более заразна. Из-за этого общее количество случаев госпитализации растёт. В то же время общая смертность среди пациентов с COVID-19 в Грузии снизилась.

«За счет «Омикрона» в других местах смертность возросла, у нас она, наоборот, уменьшилась наполовину», — сказал Церцвадзе.

Врач подчеркнул, что система здравоохранения в стране в целом хорошо управляет ситуацией и не испытывает «даже отдаленных признаков коллапса».

Стоит отметить, что в Грузии в середине января темпы распространения коронавируса выросли вдвое до «рекордных» для страны отметок. С 25 января этот показатель увеличился еще примерно в 1,5 раза. 30 января в стране выявили 17 265 случаев заражения SARS-CoV-2.

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