31 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра обороны Канады Аниты Ананд о том, что находящиеся на Украине войска вооруженных сил Канады передислоцировались западнее реки Днепр.

Мирослава Романенко, , 21:03 — REGNUM Находящиеся на Украине войска вооруженных сил Канады передислоцировались западнее реки Днепр. Об этом 30 января заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Наши вооруженные силы переместились на запад от реки Днепр», — цитирует министра газета The Globe and Mail.

Ананд также подчеркнула что Канада продолжит принимать меры для обеспечения безопасности своих войск.

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Заявление министра обороны Канады обсудили в украинском телеграм-канале Klymenko Time. Также новость обсудили в телеграм-канале украинского публициста и журналиста Юрия Ткачёва. Многие отметили, что глава оборонного ведомства Канады дала четко понять, что Канада не будет воевать за Украину, а «в случае чего» ее военные покинут эту страну.

«Мудрое решение. Защитники должны быть подальше от мест событий», — с сарказмом написал Vladimir.

«Ну так дураков нет», — добавил Vlad D.

«Почему не выражают глубокое недоумение [министр обороны Украины Алексей] Резников и [министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба?» — удивляется KeS.

Министр обороны Украины Алексей Резников President.gov.ua

«А как ещё конкретнее сказать, что участвовать в предполагаемой войне Канада не будет?» — задался вопросом sunwind.

«Ну так старые ракеты продавать и помирать за интересы правительства страны на другой стороне глобуса — это разные вещи», — пишет Кирилл.

«Канада в случае войны должна будут расчищать дорогу для эвакуации своих граждан. Чтобы местные под ногами не путались», — не без сарказма добавил Ленин Владимир.

«Министр обороны Канады заявила, что канадские войска в Украине передислоцированы на западный берег Днепра. Хм. А вы были в курсе, что в Украине имеются канадские войска, да ещё в количестве, чтобы их можно было где-то дислоцировать и передислоцировать? А самое главное: зачем эти войска нужны и кого и от кого они защищают, если от российской армии они предпочитают держаться на другом берегу Днепра?» — задался вопросом украинский публицист и журналист (главный редактор одесского издания «Таймер») Юрий Ткачёв.

«Проскакивало в укропрессе сообщение, что канадцы заслали в Киев некое подразделение для охраны канадского посольства и организации эвакуации в случае типа российской агрессии… Возможно, эта шобла и имеется в виду. Западный берег Днепра — всего лишь правый берег Киева. Так что наглосаксы, по данной версии, переехали из хостела на левом берегу в хостел на правом», — предположил L.J.

Министр обороны Канады Анита Ананд (сс) Joey Coleman

«Американцы и канадцы вторглись в Украину раньше русских. Забавно. Эти защитники, если вдруг что случится, сразу улетят на родину, Канада вместе с остальными партнёрами об этом открыто сказала. Защищать они будут, угу», — отреагировал «А».

«Нормальные герои (зачеркнуто) канадцы всегда идут в отход», — иронизирует Alex V.

«Эти моськи под ногами — Канада и Австралия — постоянно тявкают по любому поводу», — не без иронии подытожил Андрей Л.

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