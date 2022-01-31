Движение по новому Внуковскому шоссе в Москве откроют в 2022 году
Москва, 31 января, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Москве завершается строительство нового Внуковского шоссе, сообщил 31 января глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
По его словам, завершается строительство на участке от железнодорожной станции Мичуринец до развязки с Минским шоссе.
«В конце 2020 года мы достроили участок от улицы Самуила Маршака в поселке Переделкино Ближнее до Железнодорожной улицы в районе станции Внуково, что позволило организовать автобусный маршрут к платформе Мичуринец. Ещё раньше был построен отрезок от станции Мичуринец до Боровского шоссе», — рассказал Жидкин.
По словам главы департамента, к лету 2022 года планируется ввести в эксплуатацию всю трассу целиком. Её протяжённость составит 8,7 км.