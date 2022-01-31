Москва, 31 января, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Москве завершается строительство нового Внуковского шоссе, сообщил 31 января глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Фото Алексея Гусева Строительство дороги

По его словам, завершается строительство на участке от железнодорожной станции Мичуринец до развязки с Минским шоссе.

«В конце 2020 года мы достроили участок от улицы Самуила Маршака в поселке Переделкино Ближнее до Железнодорожной улицы в районе станции Внуково, что позволило организовать автобусный маршрут к платформе Мичуринец. Ещё раньше был построен отрезок от станции Мичуринец до Боровского шоссе», — рассказал Жидкин.

По словам главы департамента, к лету 2022 года планируется ввести в эксплуатацию всю трассу целиком. Её протяжённость составит 8,7 км.