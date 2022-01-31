Оренбург, 31 января, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Оренбурге днем 31 января из-за продолжающегося снегопада городские коммунальные предприятия перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Уборка снега

За два выходных дня (29−30 января) с улиц муниципалитета вывезено более 10,5 тыс. кубометров снега. В ночь на 21 января в уборке снега задействовали 90 единиц спецтехники.

В городе расчищают дороги и внутриквартальные проезды, пешеходные переходы, площадки возле остановочных павильонов, тротуары. Производится обработка магистралей антигололедными реагентами.