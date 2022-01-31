Кундуз, Афганистан, , 09:04 — REGNUM Житель провинции Кундуз в Афганистане убил свою жену и тестя во время семейного спора. По данным источников, инцидент произошел в районе Ибрагимхейль города Кундуз. Об этом сообщает газета «8 Соб».

Убийства

Пресс-служба управления полиции Кундуза сообщила, что обвиняемый арестован.

Согласно информационному бюллетеню, обвиняемого зовут Таджуддин, он является жителем четвертого округа Кундуза. Во время спора он застрелил свою жену и тестя.

Текущие оценки показывают, что после падения предыдущего правительства насилие в семье особенно увеличилось в северных и северо-восточных провинциях.