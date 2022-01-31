Москва, , 09:04 — REGNUM На портале правительства Москвы — mos.ru — модернизировали сервис сверки финансово-лицевых счетов арендаторов и покупателей столичной недвижимости, сообщается на сайте мэра столицы.

Недвижимость Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В 2021 году москвичи воспользовались сервисом около 1 млн раз раз. В 2022 году он дополнен новыми опциями. Теперь арендаторам городской недвижимости (земельных участков, зданий, строений) и покупателям нежилых помещений стало еще удобнее проверять задолженности по договору.

Также физические, юридические лица индивидуальные предприниматели (ИП) теперь могут оплачивать начисления прямо на mos.ru в режиме онлайн, посмотреть детализацию операций по счету за выбранный период, запросить акт сверки расчетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2021 году спрос на недвижимость увеличился в 1, 5 раза.

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