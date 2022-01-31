Ташкент, , 09:02 — REGNUM Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 30 января представили проекты в сфере электроэнергетики. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

На совещании отмечалось, что 25 января текущего года произошел технический сбой региональной энергосистеме, что создало чрезвычайную ситуацию. Подчеркивалось, что существует много причин, приведших к этому, в частности, единая энергосистема не полностью закольцована магистральными линиями мощностью 200−500 киловольт.

«В основной части северо-западного и юго-западного узлов нет сетей мощностью 500 киловольт. Некоторые магистрали проходят по территории сопредельных государств», — подчеркивалось на мероприятии.

В этой связи, в Узбекистане планируется создать единую кольцевую систему за счет строительства сетей мощностью 500−750 киловольт.

«В частности, к 2026 году планируется увеличить общую генерирующую мощность до 27 400 мегаватт и годовую выработку до 110 миллиардов киловатт-часов. Тогда все регионы страны будут прочно соединены сетями 500−750 киловольт с созданием единой системы», — говорится в сообщении пресс-службы.