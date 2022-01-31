Ташкент, 31 января, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 30 января представили проекты в сфере электроэнергетики. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

На совещании отмечалось, что 25 января текущего года произошел технический сбой региональной энергосистеме, что создало чрезвычайную ситуацию. Подчеркивалось, что существует много причин, приведших к этому, в частности, единая энергосистема не полностью закольцована магистральными линиями мощностью 200−500 киловольт.

«В основной части северо-западного и юго-западного узлов нет сетей мощностью 500 киловольт. Некоторые магистрали проходят по территории сопредельных государств», — подчеркивалось на мероприятии.

В этой связи, в Узбекистане планируется создать единую кольцевую систему за счет строительства сетей мощностью 500−750 киловольт.

«В частности, к 2026 году планируется увеличить общую генерирующую мощность до 27 400 мегаватт и годовую выработку до 110 миллиардов киловатт-часов. Тогда все регионы страны будут прочно соединены сетями 500−750 киловольт с созданием единой системы», — говорится в сообщении пресс-службы.