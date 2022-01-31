Женева, Швейцария, , 09:02 — REGNUM Ни Россия, ни западные страны, невзирая на резкие заявления и демонстрацию силы, не желают оказаться втянутыми в военный конфликт. Об этом 31 января заявил директор женевского Центра политики безопасности, бывший генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер.

Томас Гремингер (сс) OSCE Parliamentary Assembly

«Я продолжаю считать, что ни одна из сторон не имеет ни намерения, ни интереса быть втянутой в военный конфликт, несмотря на все бряцание оружием, которое мы видим, несмотря на все жесткие рассуждения публичной дипломатии, которые мы слышим», — сказал он в интервью РИА Новости в ответ на вопрос о том, каковы его оценки перспективы начала военных действий на территории Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что число наёмников, прибывающих на Украину под видом инструкторов, в последние дни растёт.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.