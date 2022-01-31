Кабул, , 09:01 — REGNUM В Афганистане соревнования по смешанным единоборствам (ММА) прошли между провинциями Кабул, Парван, Балх, Кундуз, Бадахшан, Тахар, Баглан и Саманган. Абдул Каюм Рахими, директор отдела спорта Кундуза, сообщил газете «8 Собх», что провинция Кундуз заняла первое место в соревнованиях.

Николай Рерих. Единоборство Мстислава с Редедей

Он добавил, что соревнования принимали 68 бойцов юношеского и взрослого дивизионов и принимала их провинция Кундуз.

В соревнованиях Кундуз занял первое место. Спортсмены из этой провинции завоевали три пояса, два кубка и восемь золотых медалей, а провинции Кабул и Баглан заняли второе и третье места.