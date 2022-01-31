Новосибирск, 31 января, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Новосибирской области за неделю с 24 по 30 января произошло 97 пожаров, из них 14 — горение мусора. Такие данные приводит региональное управление МЧС РФ.

Пожар

«Из-за возгораний в быту три человека получили травмы, трое погибли, 11 человек удалось спасти из огня пожарным», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что основная причина пожаров — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и печей.