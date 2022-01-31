Кабанский район, Бурятия, , 09:00 — REGNUM Жительнице Кабанского района Бурятии вынесли приговор за покупку омуля, заведомо добытого преступным путём. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, в марте 2021 года она уже была осуждена к ограничению свободы за скупку рыбы.

Почтовая марка СССР с изображением байкальского омуля

«Отбыв наказание, она не сделала должных выводов и в октябре прошлого года вновь приобрела у незнакомого мужчины нерестующую рыбу, заведомо добытую преступным путём», — отметили в ведомстве.

Правоохранители в машине обвиняемой и по месту жительства нашли 72 рыбы.

В результате районный суд признал женщину виновной и приговорил к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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