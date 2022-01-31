Санкт-Петербург, , 09:04 — REGNUM Станция «Новочеркасская» на четвертой (оранжевой) линии Петербургского метрополитена вновь открыта для пассажиров после временного закрытия из-за сбоя в работе эскалатора. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Эскалатор в метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Станция «Новочеркасская» была закрыта на вход 31 января в 08:28 мск в связи с остановкой эскалатора.

Однако менее чем за полчаса неисправность была устранена.

«В 08:55 станция «Новочеркасская» работает в обычном режиме», — отметили в пресс-службе.