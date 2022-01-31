Кабул, 31 января, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Указом лидера «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатуллы Ахундзада бывший заместитель министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шамсуддин Шариати был назначен на должность генерального прокурора Афганистана. Об этом в Твиттере написал Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает региональное отделение информационного агентства Tasnim.

Флаг Афганистана

Самангани сообщил, что генеральный прокурор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) родом из города Кишм провинции Бадахшан и ранее был губернатором провинций Пактия и Вардак, главой моджахедов провинции Бадахшан, заместителем председателя координационной комиссии, а также работал заместителем уполномоченного по предотвращению жертв среди гражданского населения.

До назначения Шариати обязанности главного прокурора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исполнял Шах Мохаммад Шахед.