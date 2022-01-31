Оренбург, 31 января, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Оренбурге полиция проводит проверку по факту несчастного случая с девятилетней девочкой. Ребёнок выпал из окна со второго этажа жилого дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM с обобщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Окно

По данным ведомства, ребенок был в гостях у своей подруги. В квартире находились гостья и ее несовершеннолетняя подруга с четырёхлетней сестрой. Девочка через открытое окно брала с козырька снег. Впоследствии она решила вылезти из окна, чтобы взять побольше снега, но не удержалась, сорвалась и упала с козырька магазина вниз на асфальт.

Выяснилось, что родители детей в момент несчастья находились в квартире матери пострадавшей девочки. В отношении официальных представителей ребенка возбуждено административное дело за неисполнение родительских обязанностей. Рассматривается вопрос о постановке родителей на профилактический учет.