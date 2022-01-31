Луганск, , 08:55 — REGNUM Даже после ухода с Украины Североатлантического альянса (НАТО), Украине не позволят мирно жить подготовленные Центральным разведывательным управлением США диверсанты. Об этом 31 января заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Леонид Пасечник Цитата скриншот с сайта youtube, su1945

«Когда НАТО придется уйти из Украины, они оставят после себя скопище диверсантов-подпольщиков, чтобы потом координировать их деятельность и иметь свою агентурную сеть в чужой стране не позволяя вернуться украинцам к мирной человеческой жизни», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Пасечник отметил, что принятием закона о национальном сопротивлении нынешние власти Украины легализовали обученных американцами диверсантов и дали им право пользоваться, как стрелковым, так и более тяжелым вооружением, каковое «Запад активно завозит на Украину».

Отметим, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что американское ЦРУ с 2015 года ведет обучение специалистов по организации партизанского движения на Украине.