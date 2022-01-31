Ульяновск, , 08:55 — REGNUM В Ульяновской области образовательные учреждения из-за роста заболеваемости ОРВИ и ковидом перешли с 31 января на дистанционное обучение. Соответствующие изменения внесены в указ о введении режима повышенной готовности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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На дистанционный формат обучение перешли школы, колледжи и техникумы области. В этом режиме они будут работать с 31 января по 7 февраля. Аналогичное решение рекомендовано принять вузам.

Во время дистанционного обучения школьников и учащихся, которые питаются в образовательных учреждениях бесплатно, будут обеспечивать продуктовыми наборами.

В очном формате в Ульяновской области практические занятия для организаций медицинского профиля. Что касается детских садов, то они продолжат работать в прежнем режиме.

Власти ссылаются на всплеск заболеваемости среди детей. По последним данным (на 28 января), в областную детскую инфекционную больницу госпитализированы 75 детей, в том числе 23 больных ковидом. Недельный порог заболеваемости среди подростков превышен почти на 157%, среди детей от 7 до 14 лет — на 100,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области растёт количество контактных лиц, которые находятся под наблюдением. За последние сутки (с 29 на 30 января) их количество увеличилось с 13 944 до 15 154 (+1210 человек).

Напомним, что всего с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 127 710 случаев заражения коронавирусом, вылечились 118 323 человека, умерли 4065 жителей.