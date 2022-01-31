Владимир Бадмаев, 31 января 2022, 21:03 — REGNUM Итальянским парламентариям после серии неудачных попыток удалось наконец выбрать президента страны. На второй семилетний срок переизбран 80-летний Серджо Матарелла, ранее заявлявший о нежелании вновь возглавить республику, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В своём выступлении после избрания он заявил, что с уважением относится к решению парламента, а серьёзные трудности, с которыми сталкивается страна, не позволяют ему уклониться от ответственности. Однако решение парламента и «согласие» Матареллы крайне не понравились пользователям соцсетей.
«Маттарелле пришлось вернуться… Я не вижу в нём героя. К сожалению, у нас политический класс клоунов! Я даже не сомневаюсь, что все было подготовлено… Какой конец нашей прекрасной стране! Бедная Италия!» — Патриция Ф.
«Маттарелла… Человек, который должен был защищать конституцию и который за последние два года её растоптал, отняв свободу у итальянского народа. Мне противно, и я начинаю ненавидеть эту страну», — Тото Б.
«Теперь всем ясно, что у бедных итальянцев нет представителей у власти, есть только политики, которые действуют исключительно в своих интересах и ради близких родственников. Мафия эволюционирует», — Риккардо Б.
«Наконец избран молодой президент», — пошутил Франческо Г.
Напомним, согласно закону, президентом Италии может стать гражданин старше 50 лет. При этом республика известна своими возрастными руководителями. Так, предшественник Матареллы Джорджо Наполитано был впервые избран в 81 год, а сменил он на этом посту 86-летнего Карло Чампи.
«Сил нам всем, которым приходится всё это терпеть», — отметил Джованни А.
«Судя по комментариям, итальянцы очень довольны этим решением», — согласилась Мария ди Дж.
«Маттарелла снова президент? Вы неделю играли в карты, чтобы выбрать снова ту же фигуру, только для того, чтобы Италия провалилась. Стыдно, мы достигли дна», — Элиза А.
«Эти люди не доверяют нам голосовать. Прощай, демократия! Не знаю, что ещё могу сказать этим ворам», — Анна П.
На фоне этой волны критики совершенно утонули единичные комментарии с поздравлениями и благодарностью Серджо Матарелле.
Впрочем, это не помешало местным СМИ выйти 30 января с довольно пафосными заголовками. В частности, на главной странице популярного издания La Repubblica значилось «Президент всех». Что стало лишь очередным поводом для критики и шуток.
«Позор вам! Спросите итальянцев, радуются ли они этому фарсу и дворцовым интригам вместо выборов?» — пишет Эцио Т.
«Президент всех некомпетентных, сидящих в парламенте», — заметил Джузеппе ла Р.«Из комментариев, которые я читаю под всеми статьями, это точно самый «любимый» итальянцами президент», — иронизирует Массимилиано Т.
«Даже во времена фашизма не было такой зависимой прессы», — считает Алессандро К.
«Если Макрон (президент Франции — прим. ИА REGNUM) и Фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии — прим. ИА REGNUM) радуются, значит, это враг итальянского народа», — отметил Микеле А., комментируя новость о реакции зарубежных лидеров на избрание Матареллы.
«Попробуйте спросить у итальянцев, и мы посмотрим, какие поздравления они получат», — добавил Лука Л. М.