Бангкок, 31 января, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии подтвердило, что по меньшей мере 19 индонезийских рыбаков были задержаны правоохранительными органами Таиланда, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Им было предъявлено обвинение в нарушении закона об иммиграции и закона о рыболовстве», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

В настоящее время задержанные граждане Индонезии содержатся в тюрьме на Пхукете.

В течение 2021 года в Таиланде задержали четыре индонезийских судна.

Как сообщало ИА REGNUM, Таиланд задержал два индонезийских рыболовных судна и их экипажи за вход в территориальные воды страны.