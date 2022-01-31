Вашингтон, 31 января, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Североатлантический альянс намерен изучить повестку по Арктике, которую распространяют разные страны, а также попытки государств оказывать влияние в этом регионе. Тендер на осуществление исследования стратегических коммуникаций и операций по оказанию влияния в Арктике объявил Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE). Об этом со ссылкой на документ сообщает RT.

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Ведомство намерено нанять специалистов, которые изучат официальную риторику и политические ценности, транслируемые государствами — членами Арктического совета, Китаем и НАТО, а также проанализируют тенденции операций по оказанию влияния, касающиеся Арктики, за последние десять лет. К ним, помимо прочего, относят и распространение дезинформации.

Отмечается, что итоговый отчёт должен включать раздел, посвящённый более подробному анализу дискурса вокруг председательства России в Арктическом совете.

Напомним, межправительственный форум высокого уровня Арктический совет существует с 1996 года. Он призван развивать международное сотрудничество в высоких широтах. Членами совета являются Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция.

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С 2021 по 2023 год организацию возглавит Россия. В Канаде поддержали курс российского председательства в Арктическом совете, приоритетом которого является усиление направления в Арктике институциональной роли, большей роли представителей коренных народов, взаимодействия с молодёжью.